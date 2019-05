Unfälle verursacht und geflüchtet

Ein 41-jähriger Ford-Fahrer hat unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten in Neckarau verursacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann am Samstag gegen 22 Uhr auf der Neckarauer Straße in Richtung Rheinau unterwegs, als er in Höhe der Haltestelle „Friedrichstraße“ auf den vorausfahrenden Opel eines 53-Jährigen auffuhr. Der Opel geriet daraufhin ins Schleudern und kollidierte mit einem 69-jährigen Roller-Fahrer, der durch den Aufprall stürzte. Die beiden Männer zogen sich leichte Verletzungen zu, während der Unfallverursacher sein Fahrzeug am Straßenrand abstellte und zu Fuß flüchtete. Einige Stunden später meldete er sich bei der Polizei. Ein Alkoholtest ergab 0,8 Promille. Die Höhe des Schadens wird auf 10 000 Euro geschätzt. pol/tbö

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.05.2019