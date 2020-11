Mannheim.Weil ein Fahrer die Vorfahrt missachtet hat, sind am Sonntagnachmittag an der Kreuzung "Am Victoria-Turm" und Tunnelstraße zwei Autos kollidiert. Laut Polizei waren beide beteiligten Pkw nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Der Unfallbereich war von 17:30 bis 18:45 Uhr für den Busverkehr blockiert.

