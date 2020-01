Unfall an der Kreuzung Bürstadter Straße und B44 - Verkehrsbehinderungen in Richtung Waldhof

Mannheim/Sandhofen.Bei einem Unfall auf der B44 an der Kreuzung Bürstadter Straße ist eine junge Frau leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 60-jähriger Lkw-Fahrer mit einem Kühlanhänger in die Frankenthalerstraße stadtauswärts. Beim Abbiegen in die Bürstadter Straße habe der Mann eine rote Ampel missachtet.

Daraufhin fuhren eine 25-Jährige und ein 79-Jähriger, die in Richtung Mannheim-Waldhof unterwegs waren, in das 40-Tonnen-schwere Fahrzeug. Die junge Frau verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme wurde die Frankenthaler Straße in Richtung Mannheim-Waldhof zeitweise gesperrt. Der Berufsverkehr wurde erheblich gestört und auch die öffentlichen Verkehrsmittel mussten zeitweise umgeleitet werden.

Gegen 10.40 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Der entstandene Schaden wird auf rund 11 500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt weiterhin und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0621/1744222.