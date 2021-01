Mannheim/Ludwigshafen.Bei einem Autounfall auf der Kurt-Schumacher-Brücke zwischen Ludwigshafen und Mannheim haben sich am Mittwochabend zwei Personen schwer verletzt. Ein 24-Jähriger war zuvor auf der B 44 in Richtung Mannheim unterwegs, als er am Ende der Brücke auf das Auto eines 54-Jährigen auffuhr. Zeugenaussagen zufolge habe er zuvor ein Fahrzeug mit nicht angepasster Geschwindigkeit überholt.

Wie die Polizei mitteilt, wurden beide Männer in Krankenhäuser eingeliefert. Über Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen derzeit keine näheren Informationen vor. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird von den Beamten auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Straße durch eine Fachfirma gereinigt. Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Kurt-Schumacher-Brücke in Richtung Mannheim zeitweise gesperrt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.01.2021