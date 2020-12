Unfall in der Casterfeldstraße - Wichtige Zeugin gesucht

Mannheim.Die Polizei sucht eine wichtige Zeugin, die zu Aufklärung eines Unfalls beitragen könnte. Ein 25-Jähriger war mit einem Ford-Transit am Dienstag, kurz nach 9 Uhr, von der Casterfeldstraße nach links in die Helmertstraße abgebogen und dabei mit einem Volvo kollidiert. Die Zeugin hatte den Unfall bemerkt und war an die Unfallstelle zurückgekehrt. Allerdings war sie bereits weitergefahren, als die erste Streife eintraf. Die Frau wird gebeten, sich beim Revier Neckarau unter der Telefonnummer 0621/83 39 70 zu melden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.12.2020