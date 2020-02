Unfall in der Hafenstraße

Ein 29-jähriger Toyota-Fahrer und ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer sind hintereinander auf der Hafenbahnstraße unterwegs gewesen. Laut Polizei zog der jüngere Fahrer seinen Pkw gerade in dem Moment nach links, als der Mercedes-Fahrer vorbeifahren wollte. Die Autos prallten zusammen. Der 29-Jährige gab bei der Unfallaufnahme an, einer Katze ausgewichen zu sein. Eine 18-jährige Mitfahrerin in seinem Auto klagte über Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 14 000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. mai/pol

