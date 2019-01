Unfall mit fünf Verletzten

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Neckarstadt sind fünf Personen zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, war ein 22-jähriger Autofahrer am Montagabend gegen 21.45 Uhr von der Riedfeldstraße in Richtung Ludwig-Jolly-Straße unterwegs, als er mit einem anderen Fahrzeug kollidierte, das in Richtung Luzenberg fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des 22-Jährigen mehrfach um die eigene Achse gedreht und kam auf der Gegenfahrbahn schließlich zum Stehen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der junge Mann bei grüner Ampel los – ob der Unfallgegner bei Rotlicht über die Kreuzung gefahren war, wird von den Ermittlern derzeit geprüft. Bei der Kollision wurden der 22-jährige Fahrer, sein Beifahrer sowie drei weitere Personen aus dem anderen Unfallfahrzeug zum Teil schwer verletzt. Zwei Beteiligte mussten mit Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr wurde von der Polizei gestern ausgeschlossen.

Sachschaden: 20 000 Euro

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro. Die fahruntüchtigen Autos mussten abgeschleppt werden, die Ludwig-Jolly-Straße war während der Bergung bis Mitternacht in beide Richtungen gesperrt. Die Buslinie 60 wurde in dieser Zeit über die Industriestraße umgeleitet. Jetzt sucht die Polizei mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, unter der Nummer 0621/174 40 45 anzurufen.

