Unfall mit gestohlenem Roller

Ein Unbekannter hat in der Rohrhofer Straße auf der Rheinau einen Unfall mit einem gestohlenen Roller verursacht und ist anschließend geflüchtet. Laut Polizei stieß der Mann am Samstagnachmittag bei einem Überholvorgang an das Heck einer 44-jährigen Autofahrerin und stürzte. Dabei zogen sich er und sein ebenfalls unbekannter Sozius offenbar leichte Verletzungen zu. Beide Parteien vereinbarten demnach, die Unfallstelle zu räumen und die Polizei zu verständigen – doch der Unbekannte und sein Mitfahrer ergriffen auf dem Roller die Flucht. Der Roller war zwei Wochen zuvor in Hockenheim gestohlen worden. pol/mik

