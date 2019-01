Unfall mit zwei Promille

Deutlich zu viel getrunken hatte ein 88-jähriger Autofahrer, der an der Kreuzung der Steuben- und der Heiligenbergstraße auf dem Almenhof einen Unfall verursacht hat. Wie die Polizei gestern mitteilte, fuhr der Mann am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr ungebremst auf die Steubenstraße. Dabei kam er am Fahrbahnrand auf einen Grünstreifen und prallte gegen den Laternenmast einer Straßenbahnhaltestelle. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des Seniors wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam dort zum Stehen. Verletzungen zog sich der 88-Jährige keine zu, das Auto war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auf mehr als 5000 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest ergab anschließend einen Wert von etwa zwei Promille, so die Polizei. Deswegen musste der 88-Jährige zu einer Blutprobe mit aufs Revier genommen werden. Der Führerschein sowie die Fahrzeugpapiere und der Autoschlüssel wurden einbehalten. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.01.2019