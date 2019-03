Unfall ohne Führerschein

Bei einem Verkehrsunfall in der Neckarstadt hat sich ein 21-jähriger Autofahrer am Sonntagmorgen schwer verletzt. Wie die Polizei gestern mitteilte, fuhr der Mann gegen 5.35 Uhr auf der Lagerstraße in westliche Richtung, als sein Opel Corsa nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen den Anhänger eines Lkws stieß. Aufgrund der Verletzungen wurde der Mann zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Sein Auto erlitt einen Totalschaden, insgesamt beläuft sich die Summe der Beschädigungen auf 10 000 Euro. Ob der Mann bei dem Unfall unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, klärt nun die Polizei. Einen Führerschein besitzt er nach eigenen Angaben nicht. pol/cvs

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.03.2019