Unfall: Verursacher flüchtet

Eine 24 Jahre alte Fahrradfahrerin ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Schönau leicht verletzt worden. Die Frau war nach Angaben der Polizei von Dienstag kurz vor 8 Uhr auf dem Radweg neben der Sonderburger Straße in Richtung Blumenau unterwegs.

An der Abzweigung zur B 44 in Richtung Sandhofen musste sie an der roten Ampel warten. Als sie bei Grünlicht losfuhr, bemerkte sie einen Stoß gegen das Hinterrad und stürzte dadurch zu Boden. Als sie sich aufgerappelt hatte, sah sie einen Mercedes, der in Richtung B 44/Sandhofen abgebogen war. Der Fahrer beging Unfallflucht. Die Radlerin zog sich laut Polizei Prellungen und Hautabschürfungen zu. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Mercedes, sportliches Modell, gehandelt haben. Dessen Fahrer wird so beschrieben: 20 bis 40 Jahre alt, schlank, schwarzes Haar, längerer Bart, südosteuropäische Erscheinung. Zeugen werden gesucht: 0621/1 74 42 22. pol/stp

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.05.2020