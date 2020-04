Unfallfahrer hatte 2,9 Promille

Mit mehr als 2,9 Promille war ein 39--Jähriger am Karsamstag in der Neckarstadt mit zwei weiteren Männern in einem BMW unterwegs. Der stark alkoholisierte Fahrer soll, so die Polizei, in der Alphornstraße fünf geparkte Autos gestreift und beschädigt haben. Die Höhe des dabei entstandenen Sachschadens schätzt die Polizei auf über 10 000 Euro. Bei dem Fahrer und den Insassen des BMW wurden Blutproben entnommen. Die Polizei ermittelt auch gegen den Halter des BMW, da er den 39-Jährigen ans Steuer lies, obwohl dieser nicht nur alkoholisiert war, sondern zudem keine Fahrerlaubnis hatte. Die Halter möglicher weiterer beschädigter Fahrzeuge können sich unter Tel.: 0621/3 30 10 bei der Polizei melden. pol/lang

