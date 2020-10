Unfallverursacher fährt weiter

Die Polizei sucht den Fahrer eines orangenen Autos, der am Dienstag gegen 12.15 Uhr in Neckarau in einen Unfall verwickelt war. Er soll sich auf der Casterfeldstraße in Richtung Schwetzingen zum Linksabbiegen in die Helmertstraße eingeordnet, dann aber plötzlich den Fahrstreifen nach rechts gewechselt haben, so die Polizei. Um nicht mit ihm zu kollidieren, musste eine 55-jährige Fordfahrerin daraufhin eine Vollbremsung machen. Diese führte dazu, dass eine 35-jährige Mercedes-Fahrerin auf den Ford auffuhr. Die 55-Jährige wurde leicht verletzt, an den Autos entstand 8000 Euro Schaden. Zeugen sollen sich unter Tel. 0621/83 39 70 melden. pol/cs

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.10.2020