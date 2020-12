Unfallverursacher flüchtet

Bereits am Samstagabend hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Käfertal einen Unfall verursacht und ist danach geflüchtet. Der Unbekannte war gegen 19.30 Uhr mit seinem Auto auf der Lampertheimer Straße in Richtung Waldstraße unterwegs. Zwischen den Straßen „Siedlerpfad“ und „Am Kuhbuckel“ streifte er – vermutlich beim Vorbeifahren – einen am Fahrbahnrand geparkten Citroen-Berlingo. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mehr als 6000 Euro geschätzt. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug muss es sich aufgrund aufgefundener Fahrzeugteile um einen silbergrauen Ford Focus handeln. Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter Tel.: 0621/174/42 22 zu melden. pol/abo

