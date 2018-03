Ungebrochenes Interesse an Kultur

Anzeige

Mannheim.Die Frauenkulturkreise in den Stadtteilen sind seit ihrer Gründung 1972 ein fester Bestandteil des Programms der Abendakademie. Zu ihrem 45-jährigen Jubiläum in diesem Jahr ist bei der Volkshochschule ein Vortrag des langjährigen Referenten Alfred Huber (kleines Bild) in gebundener Fassung mit gut 30 Seiten erschienen. In seinem Vortrag „Im Sog der Zeit“ zeigt der ehemalige Kulturchef des „Mannheimer Morgen“, dass Zeit nicht knapp werden kann und Muße kein Zeitmaß ist, sondern eine Befindlichkeit, die viel mit der eigenen Psyche zu tun hat. Alfred Huber ist einer der ersten Referenten der Frauenkulturkreise, dessen langes Bestehen von ungebrochenem Interesse an Kunst und Kultur, aber auch am Austausch über Psychologie, Politik und Länderkunde zeugt. „Die Frauen haben die Möglichkeit“, erzählt Huber, „sich nicht nur über bestimmte Themen zu informieren. Sie kommen auch zusammen und erleben etwas – gemeinsam. So entstehen Freundschaften.“ Es sei eine besondere Tradition in den Stadtteilen.

Das Schöne an den Kulturkreisen: Die Themen stellen die Frauen selbst aus einem Katalog vor Semesterbeginn zusammen, so dass sich die Auswahl der Vorträge, Ausstellungsbesuche und Tagesfahrten von Kreis zu Kreis unterscheidet. Die Arbeitskreise gibt es in den Stadtteilen Schönau, Vogelstang, Lindenhof, Sandhofen, Gartenstadt, Herzogenried, Feudenheim, Käfertal, Rheinau und auch im Haus der Abendakademie in der Innenstadt. Insgesamt treffen sich in diesen zehn Frauenkulturkreisen wöchentlich rund 250 Frauen.

Anmeldung: Online, telefonisch, persönlic Die Anmeldung zu allen Veranstaltungen bei der Abendakademie kann im Internet unter der Adresse abendakademie-mannheim.de erfolgen, telefonisch unter der Telefonnummer 0621/1 07 61 50 oder auch persönlich zu den Öffnungszeiten bei der Volkshochschule in U 1: montags bis donnerstags, 8.30 bis 18 Uhr, und freitags, 8.30 bis 16 Uhr.

Zahlreichen Volkshochschulen der Region dienten die Frauenkulturkreise als Vorbild für eigene Angebote und auch die „Männer-Foren“ der Abendakademie in Schönau und auf der Rheinau entstanden nach ihrem Beispiel, teilt die Bildungseinrichtung mit.