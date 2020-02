Ungewöhnliche Lebensgeschichte

Er war vermutlich der früheste Afroamerikaner, der in der Quadratestadt lebte: Thomas van Vorden (1816-1863). Im Dienste der Familie des Grafen von Oberndorff kam der ehemalige Sklave aus Surinam 1842 nach Mannheim, zog dann auf die andere Rheinseite. Wenige Jahre später zählte er in Ludwigshafen mit seinem Gasthaus „Zu den drei Mohren“ zu den führenden Bürgern der noch jungen Stadt. Sein ungewöhnlicher Lebensweg konnte erst jetzt in einem aufwendigen Forschungsprojekt rekonstruiert werden. Marchivum-Direktor Ulrich Nieß und seine Mitarbeiterin Karen Strobel stellen dieses spannende Leben bei einem Vortrag am Mittwoch, 26. Februar um 18 Uhr vor. Die Veranstaltung findet im Friedrich-Walter-Saal des Marchivum statt und ist eine Kooperation mit der Capitol-Veranstaltungsreihe „Kein Platz für Rassismus“. Der Eintritt ist frei. pwr

