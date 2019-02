Ungewollt kinderlos

Für viele Paare ist es das Selbstverständlichste auf der Welt, Eltern zu werden und ein eigenes Kind zu bekommen. Doch was ist, wenn dieser Wunsch aus verschiedenen Gründen niemals in Erfüllung geht? Man fühlt sich möglicherweise von Ärzten und Freunden allein gelassen und muss mit der inneren Trauer selbst zurechtkommen. Jeder, den dieses Thema betrifft, ist jeden dritten Mittwoch im Monat mit oder ohne Partner eingeladen, sich in der neuen Selbsthilfegruppe „Ungewollte Kinderlosigkeit“ mit anderen Betroffenen auszutauschen und sich gegenseitig Mut zu machen.

Das Treffen findet jeweils von 19.30 bis 21.30 Uhr beim Gesundheitstreffpunkt Mannheim in der Max-Joseph-Straße 1 im vierten Obergeschoss, Raum 2, statt. Die Anmeldung können Interessierte telefonisch unter Tel.: 0621/3391818 vornehmen. miz

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019