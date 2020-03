„Unglaublich offene Menschen“ getroffen

Auch, wenn die sogenannten Special Olympics als Olympiade von geistig und mehrfach behinderten Sportlern selten die Wahrnehmung der breiten Gesellschaft erreichen: Was Hunderte von Teilnehmern in der vergangenen Woche im bayrischen Berchtesgaden an sportiven Leistungen zelebrierten, ist aller Ehren wert – und wäre so ohne die tatkräftige Unterstützung eines Mannheimer Großkonzerns in dieser Form kaum möglich. Seit zwei Jahrzehnten steht der Technologie-Spezialist ABB den Special Olympics Deutschland (SOD) als Premiumpartner nicht nur finanziell entscheidend zur Seite. Jahr für Jahr reisen auch Dutzende engagierte Ehrenamtliche aus ABB-Standorten deutschlandweit quer durch die Bundesrepublik, um bei Sommer- und Winterspielen als Helfer zur Stelle zu sein.

Hotel- und Reisekosten erstattet

Der Konzern erstattet seinen Mitarbeitern traditionell die Hotel- und Reisekosten, die Arbeitstage werden über Urlaub und Freizeitausgleiche kompensiert. Eine Chance, die auch in diesem Jahr zwei Mitarbeiter aus Mannheim und Ladenburg am Schopfe packten, um für Sport, Geist und Herz im Einsatz zu sein.

Für Jürgen Anselmann gehört das Engagement für die gute Sache längst fest zu seinem Leben mit dazu. Als Marathonläufer ist der 41-Jährige große Distanzen gewohnt, im Rechnungswesen des Mannheimer ABB-Standortes ist er seit mehr als zehn Jahren tätig. Und bringt sich neben seiner Arbeit nicht nur als Elternbeirat in der Kita seiner Kleinen ein, sondern organisiert im Betriebssportverein unter anderem auch inklusive Fußballturniere.

Als Springer eingeteilt

Dass die Spiele in Berchtesgaden Anselmann somit nicht nur sportlich auf bekanntes Terrain, sondern auch noch an den Ort zurückführen, an dem er vor 20 Jahren seinen Wehrdienst bei den Gebirgsjägern absolvierte, ist ein ganz besonderer Wink des Schicksals. „Die Kulisse hier ist einfach fantastisch, und dass ein Unternehmen dir durch seine langjährige Unterstützung die Möglichkeit gibt, so etwas zu erleben, ist wirklich großartig“, freut sich der 41-Jährige. Als besonders begeisternd empfand er den „sozialen Umgang“ mit „unglaublich offenen Menschen“. Wie seine 28-jährige Kollegin Irati Cortadi, die seit November 2019 am ABB-Standort Ladenburg arbeitet, hatte sich Anselmann bei den Spielen im Schnee von Bayern bewusst als Springer einteilen lassen, „um so viele Überraschungen wie möglich zu erleben“, wie er bekräftigt.

Die erste erlebte Anselmann mit seiner Kollegin Cortadi nach den ersten Streckenpräparationen und Athletenbegleitungen bald schon am Schlepplift, in den sie die behinderten Athleten zum Auffahren einklinkten: „Wie selbstständig diese Personen sind, wie genau sie wissen, ob sie deine Hilfe in Anspruch nehmen möchten oder nicht, das hat mir sehr imponiert“, berichtet die 28-jährige Vertriebs-Expertin. Ihr Respekt vor „diesen Ausnahmeathleten“ sei dabei fast schon stündlich gewachsen. Denn auch, wenn es bei den Special Olympics allein 600 Sportler samt ihrer Trainerstäbe und Familien zu betreuen galt: Die Begegnungen am Rande der Wettkämpfe blieben für die beiden ABB-Mitarbeiter höchst spezielle Erlebnisse.

Sommerspiele 2021 in Mannheim

Die Frage danach, was ihnen in den Tagen in Berchtesgaden am meisten imponiert habe, beantworten denn auch beide auf gänzlich unterschiedliche Art und Weise. Während für Cortadi ein älterer Athlet, der nach anfänglichen Stürzen in der Abfahrt immer wieder aufstand, zum Inbild von Stolz, Willen und Durchsetzungsvermögen wurde, stand für Anselmann eine ganz persönliche Geschichte im Vordergrund. Denn als der 41-Jährige eine junge Athletin, die er auf der Piste mehrfach unterstützt hatte, im Hofbräuhaus plötzlich ohne Anzug und Maske sah, erkannte er sie zunächst gar nicht, als sie schon auf ihn zukam, um ihn zu umarmen und ganz und gar herzlich zu fragen, ob er sie heiraten wolle. „Das sind Momente, die wärmen dir das Herz und zeigen: Es geht um so viel mehr als nur das Gewinnen“, schwärmt Anselmann.

Es sind individuelle Impressionen wie diese, die am Ende wohl nicht nur Anselmann und Cortadi, sondern auch all jenen bleiben werden, die ihre Bekanntschaft machen durften. Positive Eindrücke, die ihren Schatten auch bereits auf das nächste Jahr vorauswerfen, wenn die Sommerspiele der Special Olympics im Mannheim ausgetragen werden. Auch dann gewiss wieder mit reichlich helfenden Händen aus der Quadratestadt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.03.2020