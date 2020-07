Uni Mannheim bringt sich künftig stärker in Europa ein

Für die Universität Mannheim geht eine gute Woche zu Ende. Denn gemeinsam mit sechs weiteren Universitäten in Europa wird die Alma Mater künftig eine Allianz mit insgesamt 100 000 Studierenden bilden.

Das von der EU-Kommission in dieser Woche bestätigte Bündnis gilt fortan als eine von insgesamt 24 „Europäischen Universitäten“. Nach Angaben der Mannheimer Hochschule wird die Allianz für die kommenden drei Jahre mit fünf Millionen Euro von Brüssel gefördert.

EU-Bildungskommissarin Mariya Gabriel teilte mit, dass das Bündnis künftig den Titel „Europäische Universität“ führen wird. Diese Initiative gilt als eine der Leitinitiativen der Europäischen Union, die den Aufbau eines europäischen Bildungsraums anstrebt. 2017 schlug Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Gründung solcher Universitäten vor. Konkretes Ziel der nun bestätigten Hochschulallianz sei es, auf mehreren Ebenen neue Qualitätsstandards zu formulieren.

Aktuelle Anforderungen im Fokus

Künftig lernten die Studierenden, die geografisch gesehen über den gesamten Kontinent verteilt sind, zudem nicht nur die Inhalte ihrer jeweiligen Fachrichtung, sondern betrieben auch verstärkt gesellschaftliches Engagement. „Wir wollen unsere Studierenden auf die Lösung von gesellschaftlichen Herausforderungen wie Klimawandel, Migration oder den demografischen Wandel bestmöglich vorbereiten und sie zu verantwortungsvollen Entscheidungsträgern ausbilden“, bekräftigt der Rektor der Mannheimer Universität, Thomas Puhl.

Damit die Allianz überhaupt funktioniert, erhalten Studierende aller beteiligten Unis beispielsweise die Möglichkeit, gemeinsam Kurse zu belegen. Bereits vor dem offiziellen Start im Dezember 2020 können Mannheimer Studierende im Rahmen eines Pilotprojekts im kommenden Semester Online-Kurse an einigen der beteiligten Universitäten absolvieren.

Für die Förderung der Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg stünden ihnen vielfältige Möglichkeiten zum Austausch zur Verfügung – „unter anderem digitale Formate, die in Corona-Zeiten besonders wichtig sind“, heißt es im Mannheimer Schloss, dem Sitz der Uni. Von hier aus wird die neue Allianz auch angeführt und koordiniert. Dazu passt, dass die EU zudem bestätigt habe, dass die Allianz in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften führend ist – in Europa und darüber hinaus, wie es weiterhin von der Mannheimer Universität heißt.

Alle sieben Hochschulen haben nach Angaben von Mannheims Uni-Rektor Thomas Puhl die sozialen Herausforderungen unserer Tage im Blick. „Diese können wir auch nur zusammen mit der Gesellschaft lösen“, bekräftigt er. Daher plane man Initiativen zu entwickeln, mit deren Hilfe die Universitäten im Austausch mit der Gesellschaft dazulernen könnten, heißt es beispielsweise von Marco Rupp, einem Studenten von der Mannheimer Universität, der in den Prozess eingebunden ist.

Denkfabrik wird aufgebaut

Geplant ist zudem ein Think Tank für neue Forschungsinitiativen, in dem neben den Forschenden auch Vertreter der Wirtschaft, des Non-Profit-Sektors und der breiten Öffentlichkeit neuen Input und Denkanstöße liefern sollen.

Beim Aufbau des Think Tanks wird die Uni Mannheim die führende Rolle übernehmen. Allgemein habe der Dialog mit der Gesellschaft und den Akteuren aus Politik und Wirtschaft große Bedeutung. In der Rhein-Neckar-Region hätten bereits einige Institutionen und Organisationen ihre Unterstützung erklärt, teilte die Universität Mannheim weiterhin mit.

