Uni Mannheim: Schloss erstrahlt für Forschung

Mannheim.Mit einer vorweihnachtlichen Spendenaktion der Stiftung Universität Mannheim können Spender virtuell in der Adventszeit nach und nach Schlossfenster und -türen sowie Sterne und Weihnachtsbäume in einem virtuellen Schlossbild erstrahlen lassen. Gesammelt wird für zukunftsweisende Forschungsprojekte an der Uni. Die Spender werden auf der Stiftungswebseite veröffentlicht.

Auch Beträge ab 50 Euro sowie Geschenkspenden sind möglich. Spenden online sind über www.uni-mannheim.de/stiftung/foerdern/online-spende oder per Überweisung an Stiftung Universität Mannheim, BNP Paribas, IBAN: DE25 7603 0080 0300 0153 17 unter dem Spendenzweck „Weihnachtslichter“ möglich.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.12.2020