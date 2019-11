Unicef bietet Karten an

An drei Stellen in Mannheim verkaufen ehrenamtliche Helfer von Unicef, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, nun wieder weihnachtliche Grußkarten.

Vom 22. November bis 15. Dezember sind sie montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr an einem Stand im Modehaus Engelhorn im zweiten Obergeschoss zu finden. Ab 25. November bis 30. November, jeweils von 10 bis 20 Uhr, sind die engagierten Damen zudem im Thalia Buchladen, P 7, 22, auf den Planken anzutreffen.

Ebenso vom 25. November und dann die ganze Zeit bis 23. Dezember, täglich von 11 bis 21 Uhr, haben sie auf dem Weihnachtsmarkt am Wasserturm in der Knecht-Ruprecht-Straße einen eigenen Stand, an dem sie durchgehend ehrenamtlich Präsenz zeigen.

In diesem Jahr feiern die Damen ein doppeltes Jubiläum – 70 Jahre gibt es die Unicef-Grußkarten schon, und 30 Jahre gilt die UN-Kinderrechtskonvention, die eine Vielzahl von Rechten für Mädchen und Jungen garantiert – ganz gleich, woher sie kommen und wo sie sich aufhalten. Dabei fördert das UN-Kinderhilfswerk jedes Jahr ein anderes Projekt mit dem Erlös der Grußkarten. „Sie können mit dem Kauf von Grußkarten im Südsudan den Kampf gegen Mangelernährung unterstützen. So hat sich der Anteil unterernährter Kinder weltweit seit 1990 fast halbiert“, so Olga Kahnert, Leiterin der Unicef-Arbeitsgruppe Mannheim/Ludwigshafen. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.11.2019