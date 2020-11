Unicef bietet Karten in Läden an

Viele Apotheken, Buchhandlungen wie Bender und Thalia, Postbank-Filialen und Real-Märkte, „Pralissimo“ Rinderspacher und der Cameo-Kunsthandel sowie Ikea – dort überall gibt es jetzt Unicef-Grußkarten. Dafür fallen die großen, traditionellen und von ehrenamtlichen Helfern besetzten Verkaufsstellen der Unicef-Arbeitsgruppe Mannheim/Ludwigshafen auf dem Weihnachtsmarkt am Wasserturm, bei Engelhorn und bei Thalia weg. „Die Ehrenamtlichen haben entschieden, aus Vorsicht und Rücksichtnahme allen gegenüber“, begründet dies Olga Kahnert, die Leiterin der Unicef-Arbeitsgruppe.

Erlös für Kinder in Not

„Wir alle möchten unseren Teil dazu beitragen, dass die Pandemie sich nicht weiter ausbreitet – doch gleichzeitig dürfen wir auch die Kinder in Not nicht vergessen“, so Kahnert. Andererseits komme Grußkarten während der Corona-Pandemie ein „besonderer Wert“ zu, meint sie: „Wer seine Liebsten nicht besuchen kann, schickt eine handgeschriebene Karte!“, regt sie an. Mit dem Verkauf der Grußkarten könne jeder einen Beitrag leisten, Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Der Verkaufserlös kommt über das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen Kindern, deren Leben in Krisenregionen von Hunger und Not geprägt ist, zugute. „Würden diese Einnahmen nun wegfallen, würde das großes Leid für viele Kinder bedeuten“, wirbt Olga Kahnert. pwr

