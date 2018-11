Unicef verkauft Karten

An drei Stellen in Mannheim verkaufen ehrenamtliche Helfer von Unicef, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, nun wieder weihnachtliche Grußkarten. Noch bis morgen von 10 bis 20 Uhr sind die engagierten Damen im Thalia Buchladen, P 7, 22, auf den Planken anzutreffen.

Die ganze Zeit über, bis 23. Dezember, täglich von 11 bis 21 Uhr, haben sie auf dem Weihnachtsmarkt am Wasserturm in der Knecht-Ruprecht-Straße einen eigenen Stand, an dem sie durchgehend ehrenamtlich Präsenz zeigen. Dazu kommt bis 15. Dezember montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr ein Stand im Modehaus Engelhorn im zweiten Obergeschoss. „Mit dem Kauf von Unicef Grußkarten unterstützen Sie – beispielsweise im Jemen – nicht nur die wichtige psychosoziale Arbeit mit vom Krieg schwer traumatisierten Kindern, sondern helfen auch konkret mit dringend benötigter therapeutischer Spezialnahrung in Form von Erdnusspaste oder Spezialmilch“, sagt Andrea Geitz, Mitarbeiterin der Unicef-Arbeitsgruppe Mannheim/Ludwigshafen und Mitorganisatorin. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.11.2018