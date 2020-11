Unis wollen Jugend mehr unterstützen

Die internationale Koalition von Universitätspräsidenten hat beim zweiten Gipfeltreffen Maßnahmen für mehr Gerechtigkeit zwischen den Generationen beschlossen. Unter anderem wollen sich die Hochschulen weltweit als Impulsgeber für internationale Organisationen verstärkt für die Interessen der Jugend und nachfolgender Generationen einsetzen.

Klimawandel und Ungleichheit

„Gerade heute sehen sich junge Menschen und nachfolgende Generationen mit den Auswirkungen des Klimawandels, Schuldenbergen und wirtschaftlicher Ungleichheit konfrontiert. Global und vereint sind jetzt Entscheidungen zu treffen, um diese Probleme anzugehen“, erklärt Thomas Puhl, Rektor der Uni Mannheim, die Teil der Allianz ist, in einer Pressemitteilung. Die Mitglieder der U7+ Allianz seien bereit, ihren Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung zu leisten und Gerechtigkeit zwischen den Generationen zu fördern – „durch eigene beispielhafte Maßnahmen in Forschung, Lehre und Betrieb, aber auch im Dialog sowie durch Erkenntnistransfer in Politik und Gesellschaft“, so Puhl.

Die rund zwei Dutzend Hochschulrektorinnen und -rektoren, die am virtuellen Gipfel vom 22. bis 24. November teilnahmen, einigten sich auf eine verstärkte Zusammenarbeit, um die Interessen und Rechte der Jugend stärker zu berücksichtigen. Vor dem Hintergrund, dass Maßnahmen etwa gegen den Klimawandel immer wieder aufgeschoben würden, sahen die Teilnehmenden des Gipfels große Gefahren für demokratische Strukturen.

Weltweite Info-Kampagnen

Junge Menschen bekämen das Gefühl vermittelt, dass ihre Anliegen kein Gehör fänden. Für generationengerechte Maßnahmen setzen sich die Mitgliedsuniversitäten der Allianz zukünftig auf ihren jeweiligen Campussen durch weltweite Informationskampagnen und ihr Engagement auf politischer Ebene ein.

Verankert sind ihre Bemühungen in einer gemeinsamen Vereinbarung. Konkret verpflichten sich darin die Mitglieder, ihre Bemühungen zu verstärken, die Studierenden an ihren Hochschulen zu verantwortungsbewussten und aktiven Bürgern auszubilden. Weiterhin wollen sie die Forschung zu den Themen Klimawandel und -schutz forcieren, Gleichheit und Inklusion in der Gesellschaft sowie interdisziplinäre Forschung fördern. Zudem soll Kontakt zu Organisationen wie der G20 und der UNESCO geknüpft werden, um die wissenschaftliche Expertise der Hochschulen als Entscheidungshilfen anzubieten. Das nächste Treffen findet 2021 in Großbritannien statt. lia

