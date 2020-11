Universität landet auf dem 13. Rang

In unserer Samstagsausgabe haben wir über das Ergebnis der gesamtuniversitären Beurteilung des „Times Higher Education (THE) World University Ranking 2021“ berichtet. Diese bewertet forschungsintensive Universitäten in ihren Kernaufgaben. Die Universität Mannheim liegt in diesem Jahr auf Platz 140 von insgesamt 1500 beurteilten Universitäten. Deutschlandweit erreicht die Mannheimer Bildungseinrichtung Rang 13 und nicht – wie von uns zunächst mitgeteilt – Rang drei der besten Universitäten.

Der Fehler in der Berichterstattung dieser Redaktion lässt sich auf die Betrachtung der einzelnen Fächer im deutschlandweiten Vergleich zurückführen: Platz drei belegt Mannheim lediglich im Fach Psychologie. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen. Drittbeste Universität in Deutschland ist die Universität Heidelberg. Sie landet weltweit auf Rang 42. soge

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.11.2020