Universität schneidet sehr gut ab

Ein internationaler Vergleich zeigt, dass die Universität Mannheim in den Sozialwissenschaften deutschlandweit eine herausragende Rolle spielt. Laut dem sogenannten Shanghai-Ranking ist die Uni im Schloss in den Fächern „Political Sciences“ und „Business Administration“ die beste deutsche Universität. In „Economics, Finance und Communication“ liegt sie auf Platz zwei bundesweit. Das hat die Hochschule gestern mitgeteilt.

„Bei internationalen Rankings haben europäische Universitäten selten die kritische Masse, um Spitzenpositionen zu erlangen“, schreibt die Mannheimer Uni. Umso mehr lohne sich der Blick auf die Rankings einzelner Fachbereiche im nationalen Umfeld. Hier bestätigte das aktuelle „Academic Ranking of World Universities 2018“, das sogenannte Shanghai-Ranking, der Universität Mannheim in ihrem Schwerpunkt, den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, deutschlandweit eine Führungsposition.

Wissenschaftlicher Einfluss

In acht der insgesamt vierzehn Fächern in der Kategorie „Social Sciences“, die auch Betriebs- und Volkswirtschaftslehre sowie Kommunikation beinhalten, zählt die Universität Mannheim zu den besten Unis in Deutschland. In „Political Sciences“ und „Business Administration“ liegen die Mannheimer jeweils als die beste deutsche Universität an der Spitze. In „Economics, Finance und Communication“ wurde in der Übersicht nur eine Universität besser bewertet.

Das Shanghai-Ranking ist ein weltweites Hochschulranking, das seit 2003 von der Jiaotong-Universität in Shanghai durchgeführt wird. Rund 1000 Hochschulen weltweit werden jährlich auf Basis verschiedener Indikatoren bewertet. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Gewichtung des wissenschaftlichen Einflusses der Hochschulen. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018