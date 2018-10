Universität soll noch stärker glänzen

Eigentlich hat der neue Rektor der Universität Mannheim bereits am 1. Oktober null Uhr die Amtskette um den Hals gelegt bekommen. Weil freilich solch ein Termin für einen Festakt ziemlich ungeeignet ist, hat Ernst-Ludwig von Thadden seinem Nachfolger Thomas Puhl noch einmal die symbolträchtige Insigne überreicht – im Rittersaal des Schlosses vor „großem Bahnhof“ mit Gästen aus der Hochschullandschaft, Politik, Wirtschaft und mit einer fast kompletten Bürgermeister-Riege einschließlich Oberbürgermeister Peter Kurz.

Zu dem Stabwechsel reiste auch Wissenschaftsministerin Theresia Bauer an. Vorbei seien die Zeiten, da sich Rektoren weitgehend auf Repräsentieren verstehen mussten –„Befugnisse, aber auch Verantwortung sind mehr geworden“. Die Ministerin bescheinigte dem Volkswirtschaftler von Thadden während seiner sechs Jahre als Rektor „eine eigene Handschrift“ mit Führungsstärke entwickelt zu haben. Seine Bereitschaft, Herausforderungen, sachlichen Streit inbegriffen, anzunehmen, die Fähigkeit, strategische Optionen umzusetzen und auch in schwierigen Zeiten Haltung zu zeigen, „das habe ich an Ihnen geschätzt“ , erklärte Theresia Bauer.

Nachfolger Thomas Puhl würdigte sie als „ausgezeichneten Juristen“ und hervorragenden Kenner universitärer Strukturen in Mannheim – sodass der 62-Jährige mit langjähriger Erfahrung als Rektoratsmitglied prädestiniert sei, sofort seine Aufgabe kraftvoll anzugehen. Gerade für eine Universität wie Mannheim, so Bauer, „ist enorm wichtig“, die Internationalisierung voranzutreiben. „In meinem Ministerium werden Sie bereits jetzt als integrer Partner geschätzt“, rief sie Thomas Puhl zu.

Der frisch gewählte Vorsitzende des Universitätsrates Karl Ulrich Mayer hob die „Leidenschaft“ und „klaren Visionen“ des „Altrektors“ hervor. Als europäischer Netzwerker sei von Thadden vorangeprescht. Die Rektoren der zwölf renommiertesten Universitäten zusammenzubringen, so Mayer, „das war sein Verdienst“. Mit Blick nach vorn mahnte neben er neben Zukunftsaufgaben wie die Digitalisierung, „ein revolutionärer Umbruch für die Gesellschaft“, nicht die „Verankerung der Universität in der Stadt“ zu vergessen“. Es gelte, in der Migrationsforschung „einen noch größeren Beitrag zu leisten“.

„Das Rektorat habe ich nicht als Lebensaufgabe, sondern als Beitrag zum Leben gesehen“, umriss von Thadden seinen Entschluss, sich wieder der Forschung zuzuwenden. Im Mittelpunkt stand zwar der Dank an all jene „mit denen ich wunderbar zusammenarbeiten durfte“ , gleichwohl nutzte der Endfünfziger seine Abschiedsansprache, um noch einmal Kritik an der veränderten Exzellenzstrategie für Wissenschaftsstandorte zu formulieren. Als er mit den Worten „Jetzt beginnt mein neuer Lebensabschnitt – ich freue mich darauf“ abtrat, bekam er tosenden Applaus mit auf den Weg.

Geschmückt mit der Amtskette – die laut Küchenwaage im Hause Puhl 471 Gramm wiegt – erklärte der neue Rektor in einer launigen Antrittsrede: „ Ich habe Respekt vor der Aufgabe“. Gleichwohl sei ihm nicht bang, weil er schon als Prorektor viel Unterstützung erfahren habe, außerdem auf „exzellente Partner“ bauen könne. Er sehe die Universität Mannheim als „Kleinod in der Wissenschaftslandschaft“ und wolle diesem Schatz noch mehr Glanz verleihen. Ja, es werde in seiner Amtszeit vermutlich nicht nur Konsens geben – „aber ich werde fair und transparent entscheiden.“

