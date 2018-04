Universität wählt neue Prorektoren

Anzeige

Die Universität bekommt zwei neue Prorektoren. Der Senat der Hochschule wählte die Sprachwissenschaftlerin Angelika Storrer und den Psychologen Edgar Erdfelder. Sie folgen im Oktober auf die bisherigen Prorektoren Rosemarie Tracy und Thomas Puhl. Dirk Simons wurde für eine erneute Amtszeit als Prorektor wiedergewählt. Alle drei Professoren wurden einstimmig gewählt. Die Amtszeit der Prorektoren beträgt drei Jahre und beginnt am 1. Oktober 2018. Die drei gewählten Prorektoren bilden dann gemeinsam mit dem bereits designierten Rektor Thomas Puhl und der amtierenden Kanzlerin Barbara Windscheid das Rektorat.

Angelika Storrer studierte Übersetzungswissenschaften, Germanistik und Romanistik an der Universität Heidelberg und promovierte dort 1991 im Bereich der germanistischen Linguistik. 2009 wurde sie Ordentliches Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Seit 2014 ist sie Professorin für Germanistische Linguistik an der Universität Mannheim.

Dirk Simons studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bielefeld, wo er 2001 promoviert und 2004 habilitiert wurde. Bis 2014 war er Akademischer Direktor des Centers for Doctoral Studies in Business an der Graduiertenschule GESS der Uni Mannheim. Seit 2015 ist er Prorektor für Internationale Beziehungen, Struktur- und Entwicklungsplanung und Infrastruktur.