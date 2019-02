Universität will Bürgern ihre Pläne vorstellen

Die Universität möchte die Mannheimer über ihre Ausbaupläne informieren. Am kommenden Montag lädt sie darum Anwohner aus der Innenstadt zu einem Gespräch ein. Und das findet dort statt, wo bald ein neues Rechenzentrum für die Uni entstehen soll.

Das Bürgergespräch beginnt am Montag um 15.30 Uhr vor dem Universitätsgebäude in A 5. Hier soll die bauliche Erweiterung der Hochschule ihren Anfang nehmen. Die Uni will hier ihr neues Rechenzentrum unterbringen, das bislang in einem angemieteten Gebäude in der Nähe des Hauptbahnhofs zuhause ist. Die Server sollen in den Keller wandern, darüber sei ein offenes, modernes Bürogebäude mit Seminarräumen geplant.

Der Plan, der auf einem Architektenwettbewerb beruht (wir berichteten), sieht ab etwa 2023 auch eine Umgestaltung des an das Schloss angrenzenden Friedrichsparks vor. Dort steht noch das alte Eisstadion. Der gesamte Park gehört dem Land, das die Fläche an die Stadt verpachtet hat. In zwei Jahren läuft die Erbpacht aus, dann soll das marode Eisstadion abgerissen werden. Darunter werden Schadstoffe vermutet, die entfernt werden müssen. Danach ist der Weg für eine Umgestaltung frei: Zur Bismarckstraße sieht das Architekturbüro Hähnig-Gemmeke, das den Wettbewerb gewonnen hat, fünf Einzelgebäude vor, unter anderem als Zentrale für die Philosophische Fakultät. „Offen und durchlässig zur Stadt“ solle die Architektur sein, sagt Thomas Puhl, Rektor der Universität. Die versiegelte Fläche im Park sei künftig kleiner als jetzt durch das Eisstadion.

Auch Fragen per E-Mail möglich

Doch die Planungen haben auch Kritik ausgelöst: Die Architektenkammer monierte im vergangenen Jahr mehrere Bauprojekte in Mannheim, darunter auch das der Universität. Zudem haben sich Bürger aus den Quadraten zu Wort gemeldet, die befürchten, die Neubauten könnten die Frischluftversorgung der Innenstadt gefährden. Für die Grünen hat Stadtrat Gerhard Fontagnier das Projekt bereits als „klimaschädlich“ abgelehnt. Die Mannheimer Liste (ML) fordert jetzt in einem Antrag für den Gemeinderat, dass die ökologischen Auswirkungen des Bauprojekts geprüft werden müssten. Zudem will die ML wissen, ob die Stadt die Pläne weiterverfolge, die langgezogene Auffahrt von der Bismarckstraße auf die Konrad-Adenauer-Brücke abzureißen.

Wegen des großen öffentlichen Interesses lädt die Universität die Bürger nun zu dem Ortstermin ein. Das Treffen ist am Montag, 4. Februar, um 15.30 Uhr am Spielplatz vor dem Universitätsgebäude in A 5. Vertreter von Hochschule, Stadt und Land werden Auskunft geben.

Zusätzlich will die Uni von Montag, 4., bis Donnerstag, 7. Februar, Fragen und Anregungen per E-Mail mit besonderer Priorität bearbeiten. Die E-Mail-Adresse lautet info@uni-mannheim.de. bro

