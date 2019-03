Universitätsklinikum hat neue Pflegedirektorin

Mannheim.Das Mannheimer Universitätsklinikum hat eine neue Pflegedirektorin. Die 47-jährige Yvonne Dintelmann, bisher in gleicher Funktion an den Helios-Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken in Wiesbaden tätig, wird ihre Stelle am 1. Juli antreten. An diesem Montag soll sie ihren neuen Kollegen in Mannheim um 13 Uhr in einer Betriebsversammlung vorgestellt werden.

Nach „MM“-Informationen hat sich Dintelmann unter mehren Bewerbern durchgesetzt. Vorherige berufliche Stationen der Diplom-Pflegewirtin und examinierten Fachkrankenpflegekraft waren neben Wiesbaden Frankfurt, Bad Homburg und der Hochtaunus. Sie war auch Lehrbeauftragte an Hochschulen unter anderem in Hamburg und Marburg.

Vor einem Jahr hatten die damaligen Klinikum-Geschäftsführer, Jörg Blattmann und Frederik Wenz, den bisherigen Pflegedirektor Hagen Kern freigestellt. Seine Position wurde im Zuge einer Strukturreform bei der Pflege abgeschafft. Damit hatte die mit rund 1300 Beschäftigten mit Abstand größte Berufsgruppe im Klinikum keinen Vertreter mehr auf der Führungsebene. Es kam zu heftigen Protesten des Betriebsrats.

Zu Jahresbeginn kündigten die neuen Geschäftsführer, Freddy Bergmann und Hans-Jürgen Hennes, an, die Position des Pflegedirektors wieder zu schaffen und bis zum Sommer neu zu besetzen. Das wurde auch als positives Signal an den Betriebsrat und die Belegschaft gewertet.