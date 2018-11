Unklare Zukunft

Erst im Oktober wurde das 150-jährige Bestehen der „Mannheimer Akte“ gefeiert und allseits betont, welche wichtige Rolle die Quadratestadt bei der Entwicklung der Schifffahrt auf dem Rhein spielt. Und in Sonntagsreden betonen Politiker immer mal wieder gerne, wie wichtig ihnen mehr „Leben am Wasser“ wäre.

Das Museumsschiff und das Museumsufer mit den anderen Exponaten stehen stellvertretend dafür – noch. Sie sind die einzige Stelle, an der man in Mannheim mehr zur großen historischen und aktuellen Bedeutung der Stadt in der Schifffahrt erfahren kann. Doch keiner weiß, ob, wie und wohin der alte Schaufelraddampfer zurückkommt, wenn er seinen vorgeschriebenen Werfaufenthalt hinter sich hat. Die nun genannten Kosten wirken auf den ersten Blick enorm hoch. Es fragt sich jedoch, ab neben unverzichtbaren Reparaturen wirklich alle neuen Sicherheitsauflagen zwingend umgesetzt werden müssen – schließlich liegt der alte Dampfer seit über 30 Jahren ohne Probleme am Flussufer, und auch manche hier oft festmachenden Ausflugsschiffe werden nicht durch teure Dalben von der Fahrrinne abgegrenzt. Oder ist das alles ein Versuch, das teilweise ungeliebte Exponat loszuwerden? Die Antwort der Stuttgarter Staatssekretärin jedenfalls strotzt nur so von Desinteresse und mangelndem Engagement. Wenn sie das Museumsschiff erhalten wollen, werden die Mannheimer mehr dafür kämpfen und sich ein Konzept zur Rettung einfallen lassen müssen.

