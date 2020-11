Unkompliziert, feminin, elegant

„Blusen sind echte Supertalente“, sagt Corinna von Nettelbladt. Die 48-Jährige muss es wissen: Sie trägt die Kleidungsstücke nicht nur leidenschaftlich gern, sondern hat vor fünf Jahren das Blusenlabel „Freifrau“ gegründet.

Eine Designerin ist die gebürtige Pfälzerin nicht: „Ich bin von Haus aus Diplom-Betriebswirtin, das ist das Gegenteil von Kreativität“, sagt sie schmunzelnd. Viele Jahre arbeitet sie in leitender Position. Vor zwölf Jahren macht sie sich als Unternehmensberaterin selbstständig und arbeitet noch immer gern in diesem Bereich. Dennoch wünscht sie sich mit Anfang 40 eine neue Herausforderung. Sie will raus aus ihrer Komfortzone. „Kann ich ein kreatives Gegengewicht schaffen, das mir Spaß macht zu meiner sehr kopflastigen Arbeit?“, fragt sich von Nettelbladt. Dabei stößt sie auf das Thema Mode. „Ich hab natürlich immer gerne Mode getragen und war daran interessiert“, erzählt von Nettelbladt. „Ich konnte aber weder nähen noch kannte ich mich mit Materialzusammensetzungen aus.“

Weg vom biederen Image

Doch wie kommt man ausgerechnet auf Blusen? „Ich hab von Anfang an die Philosophie gefahren: Konzentriere dich auf eines und mach es gut“, sagt die Unternehmerin. „Ich trage Blusen, seit ich im Berufsleben stehe, und habe sie immer gerne getragen.“ Blusen hätten jedoch immer ein langweiliges, fast biederes Image gehabt. Zu Unrecht. „Wenn man das Spiel von Formen, Farben und Mustern beherrscht, dann kann man mit unterschiedlichen Modellen jeden Lebensanlass damit begehen.“

Bei der Gründung hat sie sich überlegt: „Ich kann alles, außer Blusen.“ Sie hatte bereits Erfahrung mit Firmengründung und versteht betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge. „Für die Kreativität muss ich in Teilen etwas dazulernen oder Leute suchen, die es einfach können“, sagt von Nettelbladt. „Sie absolviert viele Seminare in Stoff- und Materialkunde, besucht eine Weberei und macht dort Praktika. Inzwischen ist sie in großem Maße im Bereich Design involviert und pflegt den Kontakt zu Kundinnen. „Da kommt mir sicherlich zu pass, dass ich viel im Bereich Kundenservice gemacht habe.“

Manche Dinge jedoch delegiert sie. Um Bereiche wie Schnitt, Passform und Wahl der Materialien kümmern sich vier Freiberuflerinnen, die darauf spezialisiert sind. Die repräsentativen Aufgaben wie der Besuch von Veranstaltungen und Messen sowie Kundenevents obliegen von Nettelbladt, deren Firmensitz auf dem Lindenhof ist. Die Philosophie des Labels lautet, dass innerhalb einer Kollektion pro Modell und Farbe nur zwischen 50 und 70 Stück produziert werden. Das sei ganz bewusst so, damit die Blusen echte Unikate bleiben. „Ich möchte nicht auf Masse produzieren und im Sinne von Nachhaltigkeit die Blusen verramschen müssen.“ Es würden so viele Blusen produziert, dass es für den Wachstum ausreiche und die treuen Bestandskunden bedient werden können, sagt die Neulussheimerin. Derzeit gibt es die Oberteile in den Größen von 36 bis 44, im nächsten Jahr möchte sie auch größere Größen anbieten. „Es gibt dafür viele Anfragen, dem wollen wir natürlich Rechnung tragen.“

Freifrau stehe für gute und sehr tragbare Schnitte. Die Kollektion wird in Deutschland und in einem kleinen Atelier in Polen genäht. „Die Stoffe kommen ausschließlich aus Spanien, Italien und der Schweiz.“ Alle Stoffe müssen verschiedene Tests bestehen. Der Tragekomfort spielt ebenfalls eine bedeutende Rolle. „Wir machen in der Regel zwei Kollektionen pro Jahr“, sagt sie. „Was ich nicht selbst anziehen würde, kommt nicht ins Programm.“ Da für sie eine Bluse Ausdruck von Persönlichkeit ist, legt sie Wert darauf, dass die Mode unkompliziert ist, Femininität und Eleganz ausstrahlt. Inspirationen holt sie sich durch Gespräche mit Kundinnen.

Onlineshop hilft durch Coronazeit

Corona hat „Freifrau“ weniger stark zugesetzt. „Wir haben das Glück, dass wir immer auf online gesetzt haben, das hat sich eher positiv bestätigt.“ Viele Kundinnen wollen im Homeoffice bei Videochats gut gekleidet sein. Traurig ist die Selbständige jedoch, dass Kundenevents derzeit nicht statt finden können. Das Sortiment um Masken zu ergänzen, hat Corinna von Nettelbladt zwar überlegt. Stattdessen stellt sie kleineren Ateliers und Produktionsstätten Stoffüberproduktionen und Reste kostenlos zur Verfügung. „So ist es ein schönes Miteinander für beide“, sagt sie. „Wir bleiben, bei dem was wir können, und das sind Blusen.“

