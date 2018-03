Unmut über Verkehrssituation wächst

Anzeige

Je älter die Befragten, desto mehr sind sie von der Situation genervt. Bei den unter 30-Jährigen liegt der Wert bei 22, bei den über 60-Jährigen bei 34 Prozent. Deutliche Unterschiede gibt es auch bei der parteipolitischen Überzeugung: Von den FDP-Wählern halten das Thema 38 Prozent für besonders wichtig, bei den AfD-Wählern sind es 16 Prozent. Unter den AfD-Anhängern erhalten „Ruhe, Ordnung, Sicherheit“ und „Ausländer, Zuwanderer, Flüchtlinge“ die höchsten Werte (je 29 Prozent).

Auch ein Blick auf die Stadtteile lohnt sich beim Thema Verkehr und Baustellen: Im Zentrum beträgt der Wert 18 Prozent, im Osten (34) und im Süden (35) Mannheims liegt er deutlich höher.

Die Stadt bestätigt auf Anfrage des „MM“, dass auch lokal derzeit viele Mittel in die Infrastruktur investiert werden. Diese habe eine Vielzahl von Baustellen zufolge, die, vor allem wenn sie Straßen betreffen, von Bürgern „stark wahrgenommen“ würden. „Zudem befinden wir uns im Frühjahr, also nach der Winterpause, wo viele Baumaßnahmen beginnen und dem Bürger verstärkt auffallen. Daher ist solch ein Wert im Bürgerbarometer nicht überraschend“, sagt ein Stadtsprecher. Aber grundsätzlich sei es auch ein gutes Zeichen dafür, dass in die Zukunft investiert werde.

Die Stadt betont, dass sie bei allen Baumaßnahmen die Belastungen für die Menschen und die Unternehmen so gering wie möglich halten will. Klar sei aber auch, dass trotz aller Vorbereitung und Absprachen Planungen „ab und zu angepasst werden“ müssen. Dies könne durch unvorhersehbare Herausforderungen, Auslastung der Baufirmen, Baumaßnahmen Dritter oder schlechte Witterungsverhältnisse passieren.

Kürzlich hatte die Industrie- und Handelskammer (IHK) darauf gepocht, dass es gerade beim Großprojekt „Hochstraße Nord“ in Ludwigshafen eine konsequente Abstimmung der Baumaßnahmen in der Region geben müsse. Die IHK befürchtet, dass die Mannheimer Innenstadt in Zukunft nicht mehr so gut erreichbar sein werde „Wir sehen eine Gefahr, dass sich das ändert“, hatte Manfred Schnabel, Präsident der IHK Rhein-Neckar bei der Vorstellung einer Verkehrsstudie gesagt.

Diskussionen mit Wirkung

Vor einem Jahr hatte die von Pannen begleitete Einführung der Wertstofftonne für einigen Wirbel gesorgt. 20 Prozent der im Bürgerbarometer befragten hatten den Behälter als wichtigstes Thema genannt – damals der Spitzenwert. Im Herbst 2017 – als Ruhe eingekehrt war – lag das Thema dann nur noch bei elf Prozent. Nun ist der Wert für das Thema „Müll, Wertstofftonne“ wieder auf 14 Prozent gestiegen. Für Matthias Jung ein Zeichen, dass das Durcheinander beim Müllkalender sich ausgewirkt habe – vor allem bei den Menschen über 70 Jahren. Hier lag der Wert für „Müll, Wertstofftonne“ bei 26 Prozent.

Auch das Thema Öffentlicher Personennahverkehr hat offensichtlich durch die Diskussion um Dieselfahrverbote und kostenlose Fahrten Wirkung hinterlassen: Hier stieg der Wert um drei Punkte auf nun sieben Prozent an. Umgekehrt hat sich die Situation auf den Planken in der Wahrnehmung vieler Menschen gebessert. Das Thema liegt derzeit bei vier Prozent (minus drei Punkte).

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.03.2018