Auf dem Alten Messplatz hüpfen Kinder zwischen den Fontänen der Wasserspiele im Zickzack. Gleich nebenan vor dem Jugend- und Sportpark ALTER zielen zwei Jungs mit ihren Bällen auf einen Korb. In der Mittelstraße ist eine junge Mutter gerade mit ihrem Baby im Tragetuch zum Kuchenkauf im Café Mohrenköpfle unterwegs. Auf dem Spielplatz an der Ackerstraße spielen Mädchen und Jungs zwischen Wippe und Klettergerüst Fangen, und beim Gartenprojekt Ikubiz gießen zwei Senioren Sonnenblumen und Gemüse. Alltagsszenen aus dem Leben in der Neckarstadt-West.

Dass dieser Stadtteil jedoch keineswegs nur idyllisch ist, dass es hier auch Kinderarmut, Prostitution und Kriminalität gibt, bestreitet niemand, der den Stadtteil kennt. Aber die Folge „Zwei Quadratkilometer Stress – Hilfe für einen Stadtteil“ der ZDF-Reihe „37 Grad“ hat nach Ansicht von vielen Kritikern seine Schattenseiten zu einseitig beleuchtet. Unsere Zeitung hat sich bei Neckarstädtern und Politikern umgehört und einen Blick auf die liebenswerten Ecken des Vorortes geworfen.

Hell, luftig und viel Glas: Der Bürgerdienst hat in den Räumen in der Mittelstraße 40 Einzug gehalten. „Das ist wirklich toll geworden“, sagt eine Neckarstädterin mit Blick auf die Fassade. „Es gibt auch viele schöne Flecken hier“, betont die 46-Jährige. Sie denke dabei an den Neumarkt samt dem Kiosk, an die begrünte „Außenhaut“ des Volksbades oder die Spielplätze. Ihre beiden Kinder seien in die Neckarschule gegangen: „Und jetzt sind beide auf dem Gymnasium.“ Dennoch: Den empörten Aufschrei etlicher Kritiker nach der Ausstrahlung der ZDF-Doku verstehe sie nicht ganz: „So ist es hier halt leider auch. Aber die Stadt tut viel. Nur können Dinge, die 20 Jahre lang schief gelaufen sind, nicht von jetzt auf nachher wieder in Ordnung kommen.“

Auch eine 32-jährige Mutter lobt die vielen Projekte wie die Freizeitfläche ALTER. Bereits seit zehn Jahren lebe sie mit Mann und Tochter in der Neckarstadt-West: „Uns gefällt die Lebendigkeit hier. Die Leute sind entspannt und gut drauf.“

Diese positive Seite des Stadtteils ist es, die SPD-Bezirksbeirätin und Neckarstädterin Christiane Sobel in der ZDF-Doku „völlig vermisst“ hat. „Wer die Doku gesehen hat, muss gedacht haben, wir leben hier im Wilden Westen“, stimmt ihr SPD-Ortsvereinsvorsitzender Thomas Meier zu. Den Protagonisten des TV-Films sei Respekt zu zollen. Aber sie seien nicht „die Player, die es allein reißen“. Die Stadt und der Gemeinderat seien nicht untätig: „Wir erwarten keinen Applaus, aber eine faire Berichterstattung.“

Auch die SPD-Stadträte Reinhold Götz und Isabel Cademartori werfen dem Beitrag Einseitigkeit vor. Positive Entwicklungen wie beispielsweise die Ansiedlung des Marchivum kämen zu kurz: „Diese Seite der Neckarstadt-West wurde leider bewusst weggelassen und der Stadtteil als Elendskulisse missbraucht – das ist enttäuschend für alle, die sich dort engagieren, und wird dem Stadtteil und seinen Menschen nicht gerecht. “

Den Vorwurf, das „37 Grad“- Filmteam hätte etliche Aktivitäten nicht berücksichtigt, weist das ZDF auf Anfrage dieser Redaktion zurück. Die Stadt werde nicht als untätig im Allgemeinen dargestellt. Der Polizeieinsatz, der O-Ton ihres Sprechers, aber auch der Schuldirektor als einer der Protagonisten im Film, seien Zeugnisse von städtischem Engagement in diesem schwierigen Stadtteil: „Wir haben die nach unserer Recherche wirkmächtigsten Protagonisten für eine Verbesserung der Lebensverhältnisse im Stadtteil porträtiert. Sie stehen für großes, persönliches Engagement, so dass sie als repräsentativ für weitere Bemühungen anderer gesehen werden können“, sagt eine ZDF-Sprecherin. Auch das Resümee des Films sei journalistisch fair und vertretbar: „Die Neckarstadt-West ist ein Beispiel. Armut und Ausgrenzung gibt es in vielen Orten in Deutschland. Um das nicht zuzulassen, braucht es mehr als das Engagement von Einzelnen.“ Die Dokumentation ist in der ZDF-Mediathek zu finden. Laut Sender haben 2,24 Millionen Menschen sie gesehen: „Das ist ein Marktanteil von 10,3 Prozent.“

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.07.2020