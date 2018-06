„Uns vom Leben anderer berühren lassen“

Anzeige

Warum haben Sie sich für das Medium Film entschieden?

Weber: Wir wollen einen neuen Zugang zu Themen der Diakonie schaffen. Nicht immer nur Experten sprechen oder Betroffene ausfragen lassen, sondern Probleme differenziert und emotional darstellen.

Darum auch der Titel der Woche: „LebensWelten“?

Weber: Genau. Es geht uns darum, nicht nur über Maßnahmen zu diskutieren, um Missstände zu verbessern, sondern auch persönlich Anteil zu nehmen. Uns von dem Leben anderer berühren zu lassen. Dann kommt der nächste Schritt: Die Inhalte auf unsere Stadt zu beziehen. Wie sieht es mit vernachlässigten Kindern in Mannheim aus? Wie geht es den Arbeitslosen, den Prostituierten, den Flüchtlingen? Was ist in Mannheim relevant, was beschäftigt die Menschen? Darum wollen wir nach den Filmen auch mit den Besucher in den Dialog treten.

In welches Leben hätte Sie gerne Einblick, um die Probleme besser zu verstehen?

Weber: Ich würde mir gerne einen Blick von einem Flüchtlingslager in Griechenland machen oder einen Hilfstransport dorthin begleiten, um zu verstehen, was in den Menschen vorgeht. Aber ich habe auch Angst davor, das gebe ich zu. Generell wäre es schön, mehr über die Geschichten der Menschen zu wissen, die zu unseren Hilfsangeboten kommen.

Sie sind etwa ein Jahr in Mannheim und Direktor des Diakonischen Werks. Welche Probleme müssten hier mehr in den Fokus rücken?

Weber: Die Integration von Geflüchteten ist immer ein großes und auch ein bleibendes Thema. Einen blinden Fleck sehe ich insbesondere bei der Situation der osteuropäischen Arbeitsmigranten in Mannheim. Hier gibt es erste Beratungsangebote. Aber wir stehen noch am Anfang. Auch dass die Stadtteile so auseinanderdriften in ihrer Entwicklung und es teilweise zu einer Ghettobildung kommt, ist ein Problem, das wir angehen müssen. Es gibt in der Stadt viele Initiativen. Etwa eine kostenlose Hausaufgabenbetreuung, die allerdings von den Eltern für ihre Kinder nicht angenommen wird. Wir müssen aber dafür sorgen, dass unsere Hilfen bei Menschen in prekären Lebenssituationen ankommen, damit die Probleme nicht in den Biografien der Kinder weitergehen. Wir müssen lernen, die Menschen zu verstehen, um ihnen helfen zu können.

