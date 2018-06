Unsere Erde bewahren

Anzeige

Jetzt ist sie wieder da, die Zeit der Deutschlandfahnen. Überall tauchen sie auf, als Schal und als Käppi, auf dem Auto oder als Girlande um das Fahrrad geschlungen. Wenn ich mich auf dem Weg mache, um mit Freunden zusammen das Spiel an zu schauen, werde ich mir eine kleine Deutschlandflagge auf die Wange malen.

Zu meiner Schulzeit hätte ich mir das bestimmt nicht vorstellen können, mich mit einer Deutschlandfahne zu schmücken. Als junge Menschen war es uns sehr suspekt, auf unser Land stolz zu sein. Manches von diesem gebrochenen Verhältnis ist inzwischen geheilt. Ich bin sehr froh mit dem Land, in dem ich lebe. Ich bin dankbar für seine Schönheit und Vielfalt, für die Freiheit und Toleranz, die Beständigkeit der Strukturen, für engagierte Lehrerinnen, Polizisten, die sich nicht kaufen lassen und die Verlässlichkeit von Fahrplänen, Müllabfuhr und Zeitungsfrau. Darum fällt es mir gar nicht mehr schwer, mich mit unseren Farben zu schmücken. Vieles in meinem Land finde ich gut und richtig. Ich bin froh, dass ich hier leben kann.

Vor einigen Tagen habe ich eine Deutschlandfahne an einem Ort gesehen, an dem sie zu sehen ich überrascht war und ich habe mich besonders darüber gefreut. Das war im Fenster eines Flüchtlings, der in unserer Straße wohnt. Es hat mich gerührt, dass dieser junge Mensch eine Fahne in sein Fenster hängt. Denn es schwingt da ja so vieles mit an Botschaft. Ich drücke der Mannschaft des Landes, in dem ich Schutz gefunden habe, die Daumen. Und auch: ich möchte gern dazu gehören. Ich wünsche mir, dass diese Farben auch meine Farben sein können. Dank und Anerkennung, Sehnsucht und ein echtes Statement habe ich in dieser Fahne im Fenster des Flüchtlings gesehen.