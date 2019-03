„Unsere Tradition vermitteln“

111 Jahre – das ist ein närrisches Jubiläum. Nicht nur Karnevalsvereine feiern es, auch die Humboldt-Werkrealschule aus der Neckarstadt. Ihr Rektor Harald Leber hat das besondere Jubiläum zum Anlass genommen, sich am Fasnachtszug zu beteiligen. Damit ist erstmals seit vielen Jahrzehnten bei der großen, insgesamt 99 Musikzüge, Fußgruppen und Prunkwagen umfassenden kurpfälzer Narrenparade in Mannheim wieder mal eine Schule dabei. Auch zahlreiche andere Teilnehmer hat die Karnevalskommission in diesem Jahr neu gewonnen.

„Lehrer mit Courage – auch bei der Bagage“ lautet das Motto, unter dem Fußgruppe, Motivwagen und Bagagewagen der Schule sich unter Nummer 20 einreihen. „Lehrer, Schüler, Sekretärin, Hausmeister – alle haben sich an den Vorbereitungen beteiligt“, sagt Leber, „nur Eltern leider nicht, aber das ist generell schwierig bei uns“.

Hexen und Footballer

Die traditionsreiche Schule in der Neckarstadt-West, eine der letzten drei Werkrealschulen (früher Hauptschule genannt) in Mannheim, zählt rund 450 Schüler. Sie stammen aus etwa 30 Nationen, lernen gemeinsam unter dem Motto „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Dazu haben sie auch einen eigenen Song, den sie beim Umzug ertönen lassen. Aus Holz haben die Schüler unter Leitung der Techniklehrer als Projekt eigens die Silhouette ihres Schulgebäudes mit den charakteristischen großen Treppenhaustürmen hergestellt.

„Sie waren mit Begeisterung dabei, und darin zeigt sich für mich auch eine Identifikation mit der Schule“, freut sich Leber. Damit ist ein Ziel, das er mit der Beteiligung am Fasnachtszug erfolgt, schon erreicht. Er freut sich aber auch, dass – trotz Sonntag und Beginn der Fasnachtsferien – zahlreiche Kinder wie auch Kollegen mitlaufen werden. „Mir geht es auch darum, den Schülern aus vielen Nationen unsere Traditionen zu vermitteln, und dazu gehört eben bei uns die Fasnacht“, betont der Rektor.

Die Schule ist nur eine von insgesamt acht Gruppen, die sich neu am Mannheimer Teil des Fasnachtszuges beteiligen. Dazu zählen auch Radio Regenbogen, die „Insulana“ aus Ilvesheim (die nur einen eigenen Fasnachtszug machen, wenn der große Umzug durch Ludwigshafen zieht) und die Narrenzunft Bruchsal 2000 „Saalbachhexen, die in einer vom Holzbildhauer Bernhard Ehmer gestaltet Maske mit verschmitztem, schelmischen Ausdruck ihren Schabernack mit dem Publikum treiben wollen. Auch die „Mannheim Bandits“, die American-Football-Abteilung der MTG, marschieren unter dem Motto: „We are a band of brothers“ mit und wollen mit ihrem Teamspirit begeistern.

Malteser werben für Abenteuer

Neu dabei ist ebenso ein Wagen der „Perkeo“-Gesellschaft Heidelberg, die dank dem Ehrenvorsitzenden der Wallstadter „Gowe“, Otmar Lenhardt, inzwischen engere Kontakte nach Mannheim, wo „Perkeo“-Vize Andreas Ziegler wohnt, geknüpft hat. Zudem kommen besondere Teilnehmer aus Viernheim: die Malteser. „Wir haben 2016 unsere Jugend neu gegründet und viel Zuwachs erhalten, deshalb wollten wir eine besondere Jugendaktion starten und zeigen, was wir als Hilfsorganisation eigentlich machen“, erzählt Sanitätsdienstleiterin Eva Kirchner.

2018 nahmen sie daher am Viernheimer und am Lorscher Umzug teil. „Da das so gut ankam, war schnell klar, 2019 wollen wir wieder dabei sein. Da in Viernheim immer im Wechsel mit Mannheim der Umzug stattfindet, mussten wir nicht lange überlegen, auch in Mannheim teilzunehmen“, sagt Eva Kirchner. Dazu haben die Malteser eigens einen Lkw als Motivwagen zum Motto „Abenteuer Helfen“ umgebaut. Die Helfer sind als Entdecker verkleidet, die auf Erkundungstour durch die Arbeit der Malteser gehen. „Unser Wagen ziert eine Schatzkarte, die die einzelnen Stationen zeigt“, so Kirchner.

Ferner laufen Politiker beim Fasnachtzug mit. „Wir entern den Gemeinderat“ lautet das Motto einer Gruppe von jungen Gemeinderatskandidaten der CDU. Die Initiative dazu hat Chris Rihm, Käfertaler Bezirksbeirat und stellvertretender Kreisvorsitzender der Partei, ergriffen. Die Truppe „chartete“ das neun Meter breite, drei Meter hohe und 3,5 Tonnen schweres Boot „Cinderella“, gezogen von einem Porsche Cayenne, der privat zur Verfügung gestellt worden ist. Kostümieren werden sich die fasnachtlichen Politiker als Piraten oder Kapitäne. Sie machen auch bei den Umzügen in Rheinau (Montag) und Feudenheim (Dienstag) mit.

Info: Dossier und Bilder am Sonntag unter morgenweb.de/fasnacht

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.03.2019