„Untaten stärken den Zusammenhalt“

„Wir stehen auf gegen Gewalt, gegen Kaltherzigkeit, gegen Menschenverachtung“: Mit diesem energischen Appell hatte der katholische Dekan Karl Jung am Freitag das interreligiöse Friedensgebet des „Forum der Religionen Mannheim“ für die Anschlagsopfer von Sri Lanka in der St. Sebastian-Kirche eröffnet. Juden, Christen und Muslime setzten durch das gemeinsame Gedenken, Beten und Entzünden von Kerzen dem weltweiten Terror ein Bild der Hoffnung, des Zusammenhalts und des Friedens entgegen.

Die Forums-Sprecher verurteilten den Tod so vieler Unschuldiger. Talat Kamran, Leiter des Mannheimer Instituts für Integration und interreligiösen Dialog, zitierte aus dem Koran: „Wer einen Unschuldigen tötet, tötet die Menschheit.“ Man werde die Terrorakte nicht hinnehmen. Sie richteten sich im Grunde gegen alle Menschen, so Kamran. Das betonte auch der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Mannheim, Majid Khoshlessan. Er erinnerte an die Anschläge in Christchurch gegen Muslime, an das Attentat in der Synagoge „Tree of live“ in Pittsburgh und die vielen Verletzten und Toten in Sri Lanka. „Niemand ist vor Terror geschützt, unabhängig welcher religiösen Überzeugung er ist.“

Vergeltung sei die falsche Antwort auf Fanatismus, Hass und irregeleitete Ideologien, betonten die Forum-Mitglieder. Vielmehr bedürfe es eines unverändert starken Einsatzes für Verständigung und Respekt zwischen den Religionen: „Nur, wenn wir zueinanderstehen, können wir zum Frieden beitragen“, so Khoshlessan. „Diesem Hass und dieser Gewalt stellen wir heute trotzig unsere Freundschaft entgegen. Die Terroristen sollen wissen: Eure Untaten machen unseren Zusammenhalt stärker“, betonte der evangelische Dekan Ralph Hartmann.

Solidarität bekundet

Dass dieser Zusammenhalt zwischen den Religionen in Mannheim stark ist, dafür hatten die Einladenden persönlich Zeugnis gegeben: So sei der Anstoß für das gemeinsame Gedenken von den muslimischen Freunden ausgegangen, erläuterte Karl Jung. Auch, dass das Friedensgebet am Freitag stattfand – dem Gebetstag gläubiger Muslime – sei ein deutliches Zeichen. Ebenso hatten die Juden – während ihres Hochfests Pessach und eine Stunde vor Beginn des Schabbat – das gemeinsame Zeichen mitgetragen.

Bereits am Ostersonntag hatten die libanesische und schiitische Gemeinde in Mannheim und Ludwigshafen die Anschläge auf Kirchen in Sri Lanka und überall auf der Welt bei einem Besuch der Kirche „Guter Hirte“ auf der Schönau verurteilt. Sie wollten ihre Solidarität bekunden. Der schiitische Geistliche Ali Al-Talqani aus dem Irak nahm teil. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.04.2019