Unter-50-Jähriger gestorben

Wieder führt Peter Schäfer mit ruhiger Stimme durch die Fall-Kurven auf der Großleinwand. Seit Ausbruch der Pandemie macht das der Leiter des Gesundheitsamts am Anfang jeder Gemeinderats- und Hauptausschusssitzung. Oft sprechen auch seine Zahlen quasi eine beruhigende Sprache. An diesem Dienstag ist alles anderes. Gleich zu Beginn hat Schäfer eine alle im Saal bedrückende Neuigkeit: Es gibt in Mannheim wieder einen Corona-Toten, den insgesamt 14. und den ersten seit mehreren Monaten.

Zu befürchten ist, dass weitere folgen werden. Während vor wenigen Wochen kein einziger Covid-19-infizierter Mannheimer stationär behandelt werden musste, befinden sich aktuell laut Schäfer insgesamt 22 in den drei Krankenhäusern der Stadt, 18 davon auf Isolierstationen.

125 Personen lange Ketten

Auch die täglichen Fallzahlen sind alarmierend. Mit 42 Neuinfizierten wurde der Negativ-Rekord vom vergangenen Donnerstag eingestellt. Die Sieben-Tage-Inzidenz (die Summe neuerer Fälle umgerechnet auf die Einwohnerzahl) liegt nach der städtischen Statistik jetzt bei 69.

Dieser Wert gehe nunmehr seit mehr als einer Woche ständig nach oben, bedauert Oberbürgermeister Peter Kurz. Das zeige leider, dass die Dynamik des Infektionsgeschehens nicht nachlasse und in Teilen sogar weiter zugenommen habe. Das sei „ernüchternd“. Zumal dies in Mannheim nicht an sogenannten „Massenspreader-Events“ liege, sondern an individuellen Kontakten auf vielen Ebenen. Exemplarisch schildert er eine besonders drastische Infektionskette: Sie sei von einem Kind mit mehreren Geschwistern ausgegangen. Über deren Tagesstätten, Schulen und Sportvereine hätten sich insgesamt 125 Personen infiziert.

Offenbar hat das Gesundheitsamt mehr als genug damit zu tun, alle engen Kontaktpersonen zu isolieren. Zum letztmals erfassten Zeitpunkt – dieser Wert werde nur wöchentlich erhoben – hätten sich am vergangenen Mittwoch bereits 1279 Mannheimer in Quarantäne befunden, berichtet Schäfer. Aktuell seien das etwa 22 Klassen und Kurse an insgesamt 14 verschiedenen Schulen. Amtlich verkündet habe man deren Quarantäne nun erstmals per Allgemeinverfügung, um fortan die individuelle Zustellung zu sparen.

Dass es da mitunter Probleme gab, verdeutlicht ein Beitrag von SPD-Stadtrat Reinhold Götz. Er wisse von einem 17-jährigen Eishockeyspieler bei den Jungadlern, der ein offizielles Schreiben des Ordnungsamts mit den Bedingungen seiner Quarantäne erst eine Woche nach deren Ende bekommen habe. „Ich hatte nicht den Eindruck, dass das ein Einzelfall ist“, sagt Götz und bezieht sich dabei auch auf ein persönliches Gespräch mit Ordnungsbürgermeister Christian Specht.

Kurz verweist darauf, dass es hier nur um die offiziellen amtlichen Schreiben gehe. Die seien beim derzeitigen Infektionsgeschehen so nicht mehr leistbar. Natürlich würden wie bisher alle Betroffenen weiter mündlich informiert. So sei das auch bei den nun bekanntgegebenen Schulklassen der Fall gewesen.

Flyer vor Schulen verteilt

CDU-Fraktionschef Claudius Kranz spricht die Dauer der Quarantäne an, die mitunter für Unmut sorge. Etwa bei Eltern, deren Kinder länger daheim bleiben müssten als ihre Lehrer. Dazu erklärt Schäfer, Kontaktpersonen ersten Grades kämen für 14 Tage (ab dem letzten Kontakt zu einem Infizierten) in Quarantäne. Das gelte in der Regel für alle Schüler einer Klasse, die ja permanent in einem Raum zusammensäßen. Ein Fachlehrer dagegen, der in jener Klasse vielleicht nur zwei Stunden unterrichte und Infizierten nicht nahegekommen sei, werde nur so lange isoliert, bis ein negativer Corona-Abstrich vorliege. Dies könne schon nach fünf bis sieben Tagen sein.

Der Gesundheitsamtschef weist noch auf ein weiteres Problem hin: Derzeit würden vor einigen Schulen Flyer verteilt, mit denen Stimmung gegen die – mittlerweile für alle ab Klasse 5 geltende – Maskenpflicht gemacht werden solle. Da wolle man mit Aufklärung gegenhalten.

Und noch eine schlechte Neuigkeit hat der Schäfer mitgebracht. Man habe die abendliche European-League-Partie der Rhein-Neckar Löwen kurzfristig absagen müssen, weil bei den slowenischen Gegnern ein Spieler positiv getestet worden sei. Bei so vielen schlechten Nachrichten ist das nur eine Randnotiz.

