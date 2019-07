Unter Drogen im Jaguar

Zwei 26-jährige Männer wurden am vergangenen Freitagabend wegen dem Kontakt mit Drogen festgenommen. Gegen 22 Uhr fiel den Beamten in der Eisenstraße im Stadtteil Luzenberg ein Jaguar auf. Als diese den Wagen anschließend kontrollierten, bemerkten sie beim Fahrer deutliche Anzeichen von Drogenkonsum. Ein Test bestätigte die Einnahme von Cannabis, Kokain und Amphetamin. In seiner Hosentasche hatte der Jaguar-Fahrer zudem eine kleinere Menge Amphetamin bei sich. Gegen ihn wird nun wegen Drogenbesitzes und Fahren unter Drogeneinfluss ermittelt.

Auf dem Rücksitz des Jaguars saß ein weiterer Mann, der in einer Umhängetasche rund 5 Gramm verkaufsfertig verpacktes Amphetamin, etwa 10 Gramm Cannabis, eine szenetypische Feinwaage, mutmaßliches Dealgeld sowie Verpackungsmaterial bei sich hatte. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung in der Neckarstadt wurden weitere Drogen sowie zwei Feinwaagen, Verpackungsmaterial und eine Schreckschusswaffe gefunden, für die er keine Erlaubnis vorweisen konnte. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Drogenhandels und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. pol/mor

