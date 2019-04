Unterirdische Müllsammler eingeweiht

Oben kleine Klappen, darunter ein großer „Bauch“: Die neuen Müllbehälter in der Hessischen Straße 83, 87 und 91 sind nicht nur unterirdisch, sondern auch unauffällig. Die 18 Container fassen drei bis fünf Kubikmeter Inhalt. Sind sie voll, werde sie mit einem speziellen Lkw mit Ladekran hochgehoben und ins Fahrzeug entleert. Dort wird der Müll auf das halbe Volumen zusammengepresst, was bei Muldenfahrzeugen bisher nicht möglich war. Die Folge: Die Anzahl der Fahrten wird halbiert.

Die neuen 18 Unterflurcontainer (UFC) bei der kommunalen GBG - Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft wurden gestern offiziell eingeweiht. Karl-Heinz Frings, Geschäftsführer der GBG erklärte, dass die dortigen Wohnhäuser mit rund 300 Wohnungen innen und außen modernisiert worden seien. Dazu gehören auch Grünflächen, wo normalerweise Abfallbehälter stehen. Diese seien ein wichtiges Thema – insbesondere dann, wenn der Müll nicht im, sondern neben den Behältern landet. „Mit der Realisierung der Unterflursysteme im Stadtgebiet sind wir in der Lage, ein zukunftsweisendes, platzsparendes Konzept für unsere Mieter und eine saubere und moderne Stadt vorweisen zu können“, so Frings. Mit den UFC können in der Hessischen Straße über 14 Prozent der Abfall- und Reinigungsgebühren pro Wohneinheit eingespart werden – laut Frings kommt das den Mietern über eine niedrigere Nebenkostenabrechnung zugute. Insgesamt kosten die Anlagen in der Einführungsphase 600 000 Euro, die Hälfte davon zahlt die Abfallwirtschaft. Die Investition der GBG solle aber nicht auf die Mieten umgelegt werden: „Sie ist für den Vermieter zwar kein Bargeld, aber wie bares Geld, denn sie erhöht den Wohnwert“, so Frings. Das eigentliche Ziel der GBG sei jedoch eine Reduzierung der Müllmenge. Bürgermeisterin Felicitas Kubala ergänzt: „Wir freuen uns, dass wir mit der GBG die ersten Unterflur-Systeme in Mannheim realisieren konnten. Wir erwarten insbesondere auf den Konversionsflächen wie Franklin eine große Einsatzmöglichkeit dieser modernen Form der Abfallsammlung in Großwohnanlagen.“

Das Umfeld sei damit sauberer und leichter zu pflegen, der Einwurf leise, es gebe kein Ungeziefer und die Anlagen seien auch ökologisch vorteilhaft, weil Müll besser getrennt werde. Die Abfallwirtschaft Mannheim investiert in ein spezielles Abholfahrzeug rund 360 000 Euro, die Ausschreibung läuft.

Einen Nachteil haben die UFC: Die Einwurf-Schlitze sind im Vergleich zu den 1100 Liter fassenden Rollbehältern relativ klein. Reto Aregger vom Hersteller Villiger Entsorgungssysteme erklärt , dass beim Papierbehälter damit erreicht werden soll, dass Kartons nur zusammengefaltet eingeworfen werden können. Nach der ersten Bauphase bei der Wohnungsbaugesellschaft mit insgesamt 56 UFC-Systemen plus elf für Bioabfälle sollen bis 2021 weitere 27 Standorte mit unterirdischen Abfallsammelanlagen folgen.

