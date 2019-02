Unterrichtsausfälle noch überschaubar

Mannheim.Die Unzufriedenheit war schon mal größer: Wer mit Eltern über Unterrichtsausfälle spricht, gewinnt den Eindruck, dass die Situation im zweiten Halbjahr an vielen Schulen halbwegs erträglich ist. In einer Grundschule in der Innenstadt falle eine Religionsstunde pro Woche aus, erzählt eine Mutter. Aus dem Norden und Osten Mannheims berichten Eltern von Erst- bis Viertklässlern, es werde

...