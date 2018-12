Unterstützung für Demenzkranke

Demenz ist eine der häufigsten Krankheiten im Alter – mehr als 1,5 Millionen Menschen in Deutschland sind betroffen. Und ein Großteil wird zu Hause versorgt. Eine Auszeit vom Alltag und Abwechslung für die Demenzkranken und ihre Angehörigen ermöglicht die Diakonie-Sozialstation Mannheim. Einmal in der Woche findet ein Treffen statt. Dann können Demenzkranke dort Zeit verbringen, während ihre Angehörigen Kraft schöpfen können. Immer montags gestaltet eine Fachkraft gemeinsam mit Ehrenamtlichen ein Programm, das auf die Bedürfnisse der Besucher abgestimmt ist: Gedächtnistraining, Singen, Erinnerungsarbeit, Gesprächsrunden oder ein Kinonachmittag. Jetzt unterstützte die Ernst Automobile GmbH die Einrichtung mit 1500 Euro. „Auf Weihnachtsgeschenke wollten wir in diesem Jahr ausdrücklich für unsere Kunden und Dienstleister verzichten und stattdessen soziale Projekte in Mannheim unterstützen“, sagte Geschäftsführer Alexander Kornfeld-Gran. red/lok

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.12.2018