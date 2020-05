Unterstützung für die Frauen

© Rinderspacher

Beinahe alle Wirtschaftszweige sind von der Krise betroffen. Doch wer in Kurzarbeit ist, ja selbst, wer von Jobverlust bedroht ist oder seine Arbeitsstelle bereits verloren hat, kann sich im Vergleich zu einem Großteil der Frauen in der Prostitution glücklich schätzen. Denn: Sie werden nicht vom System aufgefangen. Wer kein Konto hat, kann auch kein Hartz IV bekommen.

Durch die Krise haben Sexarbeiterinnen ein Berufsverbot erteilt bekommen. Dass dies aufgehoben werden kann, ist noch lange nicht in Sicht. Für einige Frauen in ohnehin schon prekären Situationen ist somit die einzige Einnahmequelle weggefallen. Wenn sie dennoch arbeiten, gefährden sie sich mehr denn je. Es ist kaum vorstellbar, dass eine Sexarbeiterin sich in dieser Situation etwa bei der Polizei meldet, wenn ihr von einem Freier oder einem Zuhälter Gewalt angetan wurde.

Die Prostituierten müssen sichtbar gemacht, zurück ins System geholt werden. Sie brauchen kurzfristige Perspektiven wie Notunterkünfte und Geld – und auch langfristige. Denn möglicherweise ist jetzt, im (relativen) Stillstand, für einige von ihnen auch ein günstiger Zeitpunkt, um auszusteigen. Die Bemühungen von Amalie, der Nothilfefonds der Diakonie Baden und der Antrag der Grünen im Mannheimer Gemeinderat sind wichtige Bausteine, die den Frauen Rückendeckung geben können.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.05.2020