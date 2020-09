Unterstützung für Lungenkranke

Der Gesundheitstreffpunkt, eine Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe, hat eine neue Gruppe gegründet: Wer an der chronisch-obstruktiven Lungenkrankheit COPD leidet oder Angehöriger eines Betroffenen ist, bekommt die Gelegenheit, sich mit anderen auszutauschen. „Oft sind es Unterhaltungen am Rande, die Hoffnung geben und Zuversicht stärken“, teilt der Gesundheitstreffpunkt mit. Anmeldung und Infos zur Selbsthilfegruppe gibt es unter 0621/3 39 18 18 oder im Internet (www.gesundheitstreffpunkt-mannheim.de). COPD ist eine der häufigsten Volkskrankheiten und stellt für Betroffene eine enorme Belastung dar, die sich stark auf den Alltag auswirkt, so der Gesundheitstreffpunkt. baum/zg

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.09.2020