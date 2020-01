Unterstützung im Service

Manche Besucher der Vesperkirche reiben sich erstaunt die Augen: Ist das nicht der Professor vom Theresienkrankenhaus, der Kaffee und Kakao serviert? Ja, es ist der ärztliche TKH-Chef Markus Haass, der Getränke auf einem Tablett balanciert. Dass er den weißen Kittel mit einer blauen Schürze getauscht hat, kommt nicht von ungefähr: Eine Bloomaul-Delegation unterstützt die aktuelle Ordensträgerin Ilka Sobottke, die als Pfarrerin die Benefizaktion gemeinsam mit ihrer Kollegin Anne Ressel leitet.

Fünf Bloomäuler verstärken an diesem Mittwoch das ehrenamtliche Team: Klar, dass sich Eugen Kettemann, einst Hofkonditor und bis heute kochbegeisterter Feinschmeckerchuchi, mit Schöpfkelle hinter der Essenausgabe postiert. Als Bedienkräfte, Geschirrabräumer und „Tischwischer“ sind Norbert Stier, Christian Ziegler (Ehefrau Petra schöpft Soße über Kartoffeln), Helen Heberer und Waltraud Kirsch-Mayer im Einsatz. In kleinen Pausen suchen sie das Gespräch – hocherfreut auf einige Gäste zu treffen, „die klasse über Mannheim Bescheid wissen“, wie es Stadträtin Heberer formuliert. Und Kai von Schilling, Sohn des Ordensstifters, zeigt sich als emsiger Servierer beeindruckt, „mit welch spürbarer Begeisterung“ die Ehrenamtlichen ihre unterschiedlich Aufgaben erfüllen. Im Altarraum erlebt Bert Siegelmann (wie Markus Haass vom Bloomaul-Verleihungskomitee) „berührende Szenen“ bei der Kleiderausgabe. „Bloomaul-Pfarrerin“ Ilka Sobottke findet „toll“, dass sich zunehmend Gruppen in der Vesperkirche engagieren: wie jene 21 Mitarbeiter der „Mannheimer Versicherung“ – vom „Azubi“ bis zur Führungsriege. wam

