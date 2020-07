Unterwegs im Jungbusch: Schafft Corona neue Probleme auf der alten Partymeile?

Mannheim.„Shame on you Jungbusch-Party-People“ - schämt euch, Jungbusch-Partyvolk: Die Botschaft ist eindeutig. Auf dem Plakat, das an mehreren Stellen im Mannheimer Jungbusch hängt, sind leere Flaschen zu sehen, aufgereiht auf dem Kanalsteg. Unter der Anklage steht die Aufforderung „Haltet eure Promenade sauber!“, daneben das Logo der Surfrider Baden-Pfalz, einer Nichtregierungsorganisation, die auch

...