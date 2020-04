Ununterbrochen an der Strippe

Florian Karlein, Planer Mannheim

Dem Kollegen mal eben schnell was zurufen? Eine kurze Frage zwischen Tür und Angel klären? Das ist nicht mehr drin. Leider. Um die Mannheimer Lokalseiten zu planen und zu koordinieren, hänge ich momentan noch viel häufiger am Telefon als sonst schon. Beispiel Donnerstag: 51 Telefonate habe ich geführt, darunter drei Konferenzen – insgesamt 224 Minuten. Das sind fast vier Stunden. Unzählige E-Mails nicht mitgerechnet. Ist die Frage auch noch so einfach – ohne Telefon oder Tastatur gibt es momentan keine Antwort. Aber eigentlich stehe ich viel lieber bei den Kollegen im Türrahmen.

