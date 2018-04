Anzeige

Der große Klinikum-Hörsaal quoll über: Mindestens 200 Schwestern und Pfleger der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) waren dem Aufruf des Betriebsrates zu einer Protestaktion gegen die Auflösung der Pflegedirektion und „desolate Arbeitsbedingungen“ gefolgt. Öffentlichkeit war nicht zugelassen, als die Geschäftsführung ihre Umstrukturierungspläne vorstellte. Dass es bei der halbstündigen Betriebsversammlung sehr emotional zuging, drang freilich bis in Treppenhaus.

Als die Pflegekräfte wieder auf ihre Stationen eilten, hatte der „MM“ Gelegenheit, mit den beiden Geschäftsführern zu sprechen. Jörg Blattmann und Frederik Wenz, gleichzeitig Ärztlicher Direktor, hatten (wie berichtet) per Rundmail mitgeteilt, dass pflegerische und ärztliche Tätigkeiten noch enger verknüpft und die fünf neuen Pflege-Departments direkt an den Ärztlichen Direktor angebunden werden sollen. Gestern gab die UMM-Doppelspitze bekannt, dass auch ohne Pflegedirektion keineswegs daran gedacht sei, den Geschäftsbereich Pflege abzuschaffen beziehungsweise die Pflege zu schwächen. Das Konzept sehe vor, dass aus dem Kreis der aufgewerteten Department-Leitungen ein Sprecher samt Stellvertreter auf Zeit gewählt werden. Diese beiden zusätzlichen Positionen sollen laut Blattmann und Wenz in der Krankenhausbetriebsleitung etabliert werden.

Mitarbeiter an der UMM Pflegekräfte stellen im Uni-Klinikum mit 1300 Beschäftigten (etwa 900 Vollzeitstellen) die größte Berufsgruppe – von insgesamt rund 3870 Mitarbeitern. Die fünf neuen Pflege- Departements haben die Schwerpunkte: „Konservative Kliniken“, „Operative Kliniken“ „Frauen/Kinder“, „Notfall und Intensiv/Anästhesie/OP“ und „Nicht-bettenführende Abteilungen.“ Bei der Betriebsversammlung lag, initiiert von ver.di -Vertrauensleuten, eine Unterschriftenliste mit der Forderung aus, die Pflegedirektion„mit sofortiger Wirkung“ wieder zu besetzen und für eine „angemessene Personalausstattung“ zu sorgen. wam

Sondersitzung soll folgen

Die UMM-Doppelspitze verweist auf „gute Erfahrungen“ des Uniklinikums Leipzig, das vor sieben Jahren begonnen hat, Pflegedepartements umzusetzen. Anfang 2017 wurde die Funktion der Geschäftsführenden Pflegerischen Departementleiterin mit übergeordneten strategischen Aufgaben geschaffen und zunächst auf fünf Jahre besetzt. Über konkrete Erfahrungen mit diesem Modell wollte sich die ostdeutsche Universitätsklinik gestern nicht äußern. Als Klinikum-Betriebsrat Bernd Gräf mit einem Leipziger Personalrat Kontakt aufgenommen hat, bekam er zu hören, dass die Departementstruktur bislang nicht die erhofften Vorteile gebracht habe.