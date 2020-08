Unwissender Angeklagter?

Beim dritten Prozesstag wegen eines Raubüberfalls auf einen Schrotthändler deutete am Montag der Rechtsanwalt von Willem K. seine Strategie an: Sein Mandant könnte erst während der Tat bemerkt haben, dass es sich nicht um einen Kauf handelt, sondern um etwas Illegales. Zusammen mit anderen soll der Niederländer laut Staatswaltschaft am 15. Februar 2019 einen Schrotthändler in der Dortmunder Straße überfallen haben. Die Täter seien gekommen, um Altmetall und Geld zu stehlen, sie hätten den Schrotthändler auf einem Stuhl gefesselt.

Die Polizei hatte aus den Niederlanden einen Tipp erhalten und war zum Tatort gekommen. Mehrere Personen konnten damals in einem Sportwagen flüchten. Zwei anwesende Lasterfahrer sowie der Fahrer eines Kleinlasters wurden festgenommen. Der Fahrer des Kleintransporters wurde verurteilt, die Lasterfahrer hingegen freigelassen. Sie hatten angegeben, von einem Überfall nichts gewusst zu haben.

Erst im Nachhinein sei ihnen klargeworden, dass es um kriminelle Machenschaften geht. Laut Anwalt sei es daher naheliegend, dass auch sein Mandant erst spät gemerkt habe, dass etwas nicht stimmt. Auf dem Gelände soll sich mindestens ein weiterer Mann befunden haben, den auch die Lasterfahrer kurz gesehen hätten. Nach Aussage eines Ermittlers ist die Person bis heute nicht identifiziert. Das Fluchtfahrzeug der Täter wurde zwei Tage später von der Polizei in Dossenheim gefunden. Es war in den Niederlanden als gestohlen gemeldet. Willem K. wurde in den Niederlanden verhaftet.

Sein Anwalt zweifelt auch den Wert des möglichen Diebesguts an: Nur einer der Laster war mit drei Tonnen Kupfer und fünf Tonnen Zinn beladen. Die Mengenangabe und den Wert – 65 000 Euro – hatte indes der überfallene Schrotthändler genannt. Laut Rechtsvertreter stelle sich die Frage, wie viel und in welcher Qualität Altmetall zum Abtransport bereitstand. ros

